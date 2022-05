Il geranio come e quando potarlo per delle fioriture spettacolari! (Di venerdì 27 maggio 2022) Il geranio come e quando potarlo per fioriture spettacolari! Oggi vi parliamo di botanica e in particolar modo del geranio. Questa pianta dai bellissimi fiori adorna moltissimi balconi a partire da metà primavera fino all’inizio dell’autunno. Ma qual’ è il metodo da utilizzare per renderlo rifiorente e regalare una costante fioritura a questa pianta? Ebbene la cosa principale da fare è quella di eliminare immediatamente le foglie e i fiori secchi. Se questo lavoro viene fatto tempestivamente si evita che la pianta possa ricevere infezioni dovute alle foglie piene di batteri che cadono. E’ una pianta che offre uno spettacolo immenso di colori e varianti. I più diffusi sono i gerani zonali, quelli ad edera e i parigini. Tutti questi devono essere sempre ripuliti e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 27 maggio 2022) IlperOggi vi parliamo di botanica e in particolar modo del. Questa pianta dai bellissimi fiori adorna moltissimi balconi a partire da metà primavera fino all’inizio dell’autunno. Ma qual’ è il metodo da utilizzare per renderlo rifiorente e regalare una costante fioritura a questa pianta? Ebbene la cosa principale da fare è quella di eliminare immediatamente le foglie e i fiori secchi. Se questo lavoro viene fatto tempestivamente si evita che la pianta possa ricevere infezioni dovute alle foglie piene di batteri che cadono. E’ una pianta che offre uno spettacolo immenso di colori e varianti. I più diffusi sono i gerani zonali, quelli ad edera e i parigini. Tutti questi devono essere sempre ripuliti e ...

