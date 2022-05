Guerra in Ucraina, Draghi parla della telefonata con Putin: “Sul piano generale ha parlato quasi esclusivamente lui” – Video (Di giovedì 26 maggio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha spiegato di aver chiamato il presidente russo, Vladimir Putin per “chiedere se si potesse far qualcosa per sbloccare il grano” che oggi “è nei depositi in Ucraina perché la crisi alimentare che si sta avvicinando, avrà proporzioni gigantesche e conseguenze umanitarie terribili”. Raccontando la telefonata, Draghi ha sottolineato: “Poi la conversazione si è sviluppata, ed è stata essenzialmente una conversazione del presidente Putin su temi più generali – ha spiegato – Ha parlato quasi esclusivamente lui”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Il presidente del Consiglio, Mario, ha spiegato di aver chiamato il presidente russo, Vladimirper “chiedere se si potesse far qualcosa per sbloccare il grano” che oggi “è nei depositi inperché la crisi alimentare che si sta avvicinando, avrà proporzioni gigantesche e conseguenze umanitarie terribili”. Raccontando laha sottolineato: “Poi la conversazione si è sviluppata, ed è stata essenzialmente una conversazione del presidentesu temi più generali – ha spiegato – Hatolui”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

