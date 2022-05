The Good Doctor 5 trama episodi 25 maggio 2022 (Di mercoledì 25 maggio 2022) The Good Doctor 5 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quinta stagione mercoledì 25 maggio 2022. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA The Good Doctor 5 episodio 13 Troppo dolore. Shaun si occupa del caso di Trent, un ragazzo appassionato di bio-hacking e chirurgia estetica. Shaun dimostrerà una insolita capacità di immedesimazione e riuscirà a sanare il conflitto tra Trent e sua madre. Inoltre, dopo aver stilato delle regole, finalmente accetta la presenza di Jordan in casa. Nel frattempo, Morgan, Park e Jordan si occupano di una giovane ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) The5 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovidella quinta stagione mercoledì 25. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguitoe anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA Theo 13 Troppo dolore. Shaun si occupa del caso di Trent, un ragazzo appassionato di bio-hacking e chirurgia estetica. Shaun dimostrerà una insolita capacità di immedesimazione e riuscirà a sanare il conflitto tra Trent e sua madre. Inoltre, dopo aver stilato delle regole, finalmente accetta la presenza di Jordan in casa. Nel frattempo, Morgan, Park e Jordan si occupano di una giovane ...

Advertising

dinamo_sassari : ????I veri campioni lo sono dentro ma soprattutto fuori dal campo. In bocca al lupo per il futuro. ??Real champs are… - cantfindthenick : Stavo leggendo what we owe to each other ma io non ho visto the good place quindi per me è tutto surreale sono arri… - eaJ_Italia : È ora disponibile il Mindset di eaJ! #eaJ_Mindset #eaJ_Season2outNOW @eaJPark - AngelicDongju : @sephirotfh Amo Yes take all the time you need, it still hurts, mi dispaice così tanto Arriverà il momento in cui… - bubuEaj : @jaevan_park @thisisanissya @cocco0610 @eajaelaxy @harif_eaj @sweatysparkle @eaJPark HAHAHHAAHHAHAA??BENER APA BENER… -