Clima | Coldiretti | con grandine su siccità danni ai raccolti nelle campagne lombarde

Si contano i danni nelle campagne lombarde per effetto delle grandinate che si abbattono su un territorio duramente provato dalla siccità E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti Lombardia in occasione dell'ondata di maltempo sulla regione. I chicchi di ghiaccio – precisa la Coldiretti Lombardia – hanno mitragliato in particolare la zona a ovest di Milano, soprattutto i comuni di Parabiago, Corbetta, Magenta, Robecco sul Naviglio e in maniera più consistente quello di Arluno con danni alle colture e raccolti compromessi. In alcune zone – spiega la Coldiretti – è stato sgranato fino al 70% dell'orzo in maturazione, spezzate le prime foglie di mais ed è stato rovinato il frumento già avanti nella crescita.

