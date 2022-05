Blitz antimafia a Palermo, 9 arresti. Sgominato il potente clan della Noce, che era nel ‘cuore’ di Riina (Di mercoledì 25 maggio 2022) Maxi operazione antimafia a Palermo: 9 arresti, di cui 8 in carcere ed 1 agli arresti domiciliari. Sono indagati per associazione di tipo mafioso ed estorsione con l’aggravante del metodo mafioso. Il provvedimento restrittivo scaturisce da una complessa attività di indagine. Avviata dalla Squadra Mobile di Palermo e dall’Anticrimine, nel 2020. Blitz antimafia a Palermo: 9 arresti Le inchieste hanno consentito di ricostruire l’organigramma delle famiglie mafiose del mandamento della Noce-Cruillas. Che comprende le famiglie mafiose della Noce, Cruillas/Malaspina ed Altarello. Le recenti operazioni avevano già permesso di disarticolare la struttura organizzativa. ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) Maxi operazione: 9, di cui 8 in carcere ed 1 aglidomiciliari. Sono indagati per associazione di tipo mafioso ed estorsione con l’aggravante del metodo mafioso. Il provvedimento restrittivo scaturisce da una complessa attività di indagine. Avviata dalla Squadra Mobile die dall’Anticrimine, nel 2020.: 9Le inchieste hanno consentito di ricostruire l’organigramma delle famiglie mafiose del mandamento-Cruillas. Che comprende le famiglie mafiose, Cruillas/Malaspina ed Altarello. Le recenti operazioni avevano già permesso di disarticolare la struttura organizzativa. ...

