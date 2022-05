Matteo Zuppi | chi è il nuovo capo dei vescovi italiani

Leggi su velvetmag

(Di martedì 24 maggio 2022) Papa Francesco ha nominato il cardinale arcivescovo di Bologna,Maria, presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei). In passatoè stato assistente della Comunità di Sant’Egidio. A dare l’annuncio aiè stato il cardinale Gualtiero Bassetti. L’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve è il presidente uscente della Cei e ha dato lettura della comunicazione del Papa. Iriuniti per la loro 76ª Assemblea generale avevano proceduto all’elezione di una terna di nomi per la nomina del presidente, secondo quanto previsto dallo Statuto. Ma l’ultima parola spetta sempre al Pontefice. “Ringrazio il Signore per la fiducia e ringrazio anche voi per la fiducia“. Queste le prime parole che, dopo la nomina,ha rivolto ai prelati ...