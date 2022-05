Lazio, Milinkovic Savic mai così lontano: contatti avviati con due top club (Di martedì 24 maggio 2022) Si tratta del 6 agosto 2015 quando Sergej Milinkovic Savic mette per la prima volta piede a Formello, dopo essere stato prelevato per 12 milioni dal Genk. Sono almeno quattro, invece, le stagioni in cui si sente parlare di lui in chiave mercato, accostandolo a cifre monstre. Milinkovic Savic Lazio Calciomercato Si fa sempre più lontano il futuro di Milinkovic Savic dalla Lazio. Il calciatore è riuscito a dimostrare sempre più costanza nelle prestazioni, incantando i propri tifosi. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà nel suo profilo Twitter, ci sono stati dei contatti tra l’agente di Savic e due top club europei, il Manchester United e il Psg. La cifra richiesta per il ... Leggi su rompipallone (Di martedì 24 maggio 2022) Si tratta del 6 agosto 2015 quando Sergejmette per la prima volta piede a Formello, dopo essere stato prelevato per 12 milioni dal Genk. Sono almeno quattro, invece, le stagioni in cui si sente parlare di lui in chiave mercato, accostandolo a cifre monstre.Calciomercato Si fa sempre piùil futuro didalla. Il calciatore è riuscito a dimostrare sempre più costanza nelle prestazioni, incantando i propri tifosi. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà nel suo profilo Twitter, ci sono stati deitra l’agente die due topeuropei, il Manchester United e il Psg. La cifra richiesta per il ...

