Isola dei Famosi, Alessandro abbandona: perché il figlio di Carmen si è ritirato ieri sera? VIDEO (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo la notizia del prolungamento dell’Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro ha deciso di abbandonare il programma: scopriamo perché si è ritirato e quale prestigiosa università che frequenta! Leggi anche: Isola dei Famosi: chi è uscito ieri sera e chi è rimasto? Isola prolungamento: quando finisce? Data finale La nuova edizione dell’Isola... Leggi su donnapop (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo la notizia del prolungamento dell’deiIannoni,diDi Pietro ha deciso dire il programma: scopriamosi èe quale prestigiosa università che frequenta! Leggi anche:dei: chi è uscitoe chi è rimasto?prolungamento: quando finisce? Data finale La nuova edizione dell’...

Advertising

KhalPharmakon : I've just watched episode S16 | E19 of L'Isola dei Famosi! #lisoladeifamosi - TvCircle1 : Tempo di grandi scelte: chi ha abbandonato 'L'#Isola dei Famosi' dopo il prolungamento del reality? - LuciaFerraroEM : RT @see_lallero: 'Giuseppe chi?' Dall'#isola dei Famosi del 23 maggio 2022 su Canale 5. - infoitcultura : Isola dei Famosi 2022, Guendalina non fa la prova di apnea: «L'altra volta ci ho rimesso una protesi» - infoitcultura : Gennaro Auletto abbandona Playa Palapa a L'Isola dei Famosi -