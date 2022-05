Raffaella Carrà | salta fuori un retroscena | non era mai stato rivelato prima

(Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo diversi mesi dal 5 luglio 2021, il giorno in cui è morta, è venuto a galla un toccante. Ecco cosa ha raccontato per lavolta una persona molto vicina all’icona della televisione italiana. Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono stati ospiti da Serena Bortone nel programma Oggi è un L'articolo proviene da Inews24.it.

Velvet Gossip

Leggi anche > Carmen Russo a Oggi è un altro giorno, le lacrime per: 'Così la aiutavo con i molestatori' Il concerto, benefico ma gratuito, andrà in scena in piazza Duomo a Milano il ...... commosso per le immagini di repertorio mandate in onda che lo vedevano insieme a mostri sacri della nostra tv come Carla Fracci ee tante altre. ha ammesso Turchi con la voce rotta. ... Raffaella Carrà aveva designato la sua erede: spunta il nome, la conoscete tutti