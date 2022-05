Gp Spagna gara: doppietta Red Bull che trafiggono la Rossa (Di domenica 22 maggio 2022) Oggi 22 Maggio si disputerà la gara finale del Gp di Spagna, dove è successo l’impossibile ma alla fine a spuntarla è stato Max Verstappen che si è confermato un pilota top insieme al collega Perez. Sainz ha fallito tutto all’inizio ed è arrivato 4. Spettacolo invece per Russel e Hamilton. Alonso che invece era partito ventesimo è comunque arrivato in zona punti. Vittoria per Verstappen che dopo essere uscito di pista e aver superato un esaurimento nervoso e infine aver approfittato degli sbagli di Leclerc si è ritrovato meritatamente al primo posto. Un vero tracollo per la Rossa che deve prendersela solo con se stessa per questa debacle. Qualifiche Spagna: Leclerc punta alla vittoria finale Gp Spagna gara: che cosa è successo? Max Verstappen ha conquistato la quarta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 22 maggio 2022) Oggi 22 Maggio si disputerà lafinale del Gp di, dove è successo l’impossibile ma alla fine a spuntarla è stato Max Verstappen che si è confermato un pilota top insieme al collega Perez. Sainz ha fallito tutto all’inizio ed è arrivato 4. Spettacolo invece per Russel e Hamilton. Alonso che invece era partito ventesimo è comunque arrivato in zona punti. Vittoria per Verstappen che dopo essere uscito di pista e aver superato un esaurimento nervoso e infine aver approfittato degli sbagli di Leclerc si è ritrovato meritatamente al primo posto. Un vero tracollo per lache deve prendersela solo con se stessa per questa debacle. Qualifiche: Leclerc punta alla vittoria finale Gp: che cosa è successo? Max Verstappen ha conquistato la quarta ...

