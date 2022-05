Advertising

EugenioCardi : RT @globalistIT: - MichelaRoi : RT @globalistIT: - jadarf1 : RT @globalistIT: - huge1961 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Globalist.it

Ne ha parlato senatore Pier Ferdinando, ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai Tre. 'Si è perso il senso pedagogico della politica. Tutti corriamo dietro a quello si presume voglia l'opinione ...... adducendo come motivazione tutti iche si sono verificati e si stanno verificando (Covid, ... Da un lato, la Germania potrebbe prepararsi un asso nella manica, da giocareun'eventuale ... Casini contro il filo-putinismo di Berlusconi e Salvini: “Il fattore Z è un problema da risolvere se vogliono governare” Ne ha parlato senatore Pier Ferdinando Casini, ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai Tre. “Si è perso il senso pedagogico della politica. Tutti corriamo dietro a quello si presume voglia l’opinione pubbl ...Identificare nel decreto fiscale la causa o la ragione di un poco impiego degli italiani è tecnicamente sbagliato. 'La soglia di un milione impatta diversamente sulle varie squadre: ne riguarda solo a ...