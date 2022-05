Reggio Calabria, ancora sangue sulla SS 106. Auto si ribalta, muore una donna a Bocale (Di sabato 21 maggio 2022) Un'altra vittima. La SS 106 continua a rivelarsi fatale. Stavolta a perdere la vita è stata una donna , nei pressi della periferia Sud di Reggio, a Bocale (chilometro 15). L'Auto si è capovolta nei ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 21 maggio 2022) Un'altra vittima. La SS 106 continua a rivelarsi fatale. Stavolta a perdere la vita è stata una, nei pressi della periferia Sud di, a(chilometro 15). L'si è capovolta nei ...

