Hockey ghiaccio | Mondiali 2022 | ancora una sconfitta per l’Italia | stavolta contro la Slovacchia

(Di sabato 21 maggio 2022) Nuovaperaidisuin corso di svolgimento in Finlandia. Gli azzurri cedonoalla, giocando alla pari ma venendo battuti per 1-3. A risultare fatale è il primo periodo, in cui gli slovacchi fuggono portandosi sul doppio vantaggio grazie a Kristof e Sykora. Nel secondo parziale è invece la Nazionale azzurra a farsi preferire, ma il disco non supera mai il portiere e si giunge così agli ultimi venti minuti di gioco senza che il parziale sia mutato. A dar speranze alci pensa Alex Trivellato, autore del gol con cui riapriamo tutto, ma nel finale un altro Alex, Tamasi, riporta lasul doppio vantaggio. Manca energia e convinzione alla ...

sportface2016 : #Hockey ghiaccio, ancora una sconfitta per l'#Italia ai Mondiali, stavolta contro la #Slovacchia - OA_Sport : #Hockey ghiaccio, Mondiali 2022: la Svizzera stende il Canada nel big match, vincono Danimarca, Finlandia e USA - OA_Sport : #Hockey ghiaccio, Mondiali 2022: l’Italia lotta, ma cede anche contro la Slovacchia - DiIgnatia : RT @danielfacm: un'operazione del valore di 750 milioni di dollari che le ha permesso di investire indirettamente nel Liverpool, nei Boston… - fuori__luogo : @Monik_in_fabula Non seguo gli sport minori, stavo guardando Italia-Slovacchia, mondiali di hockey ghiaccio -

Sesta uscita, e sesta sconfitta per l'Italia ai Mondiali di2022 in corso di svolgimento in Finlandia. Alla Helsinki Ice Hall la compagine allenata da coach Greg Ireland è stata sconfitta dalla Slovacchia con il punteggio di 1 - 3 e ora si ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:55 In questa prima frazione gli azzurri hanno subito la padronanza di gioco degli avversari, concedendo tanta costruzione e rischiando tantissimo. La ... LIVE Italia-Slovacchia 1-3 hockey ghiaccio, Mondiali 2022 in DIRETTA: ancora una sconfitta per gli azzurri Siamo entrati ufficialmente nel rush finale dei due raggruppamenti per quanto riguarda i Mondiali di hockey su ghiaccio 2022 in corso di svolgimento in Finlandia. I gironi, infatti, stanno volgendo al ...Sesta uscita, e sesta sconfitta per l’Italia ai Mondiali di hockey ghiaccio 2022 in corso di svolgimento in Finlandia. Alla Helsinki Ice Hall la compagine allenata da coach Greg Ireland è stata ...