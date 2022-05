Vaiolo delle scimmie, cos’è e quali sono i sintomi del virus. L’Oms: “Disponibile un vaccino” (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Vaiolo delle scimmie (segnalato per la prima volta anche in Italia) è una zoonosi silvestre – ovvero una malattia riguardante gli animali selvatici – con infezioni umane accidentali, che di solito si verificano nelle parti boscose dell’Africa centrale e occidentale. La malattia spesso si esaurisce con sintomi che di solito si risolvono spontaneamente entro 14-21 giorni, non è molto contagiosa tra gli uomini e si trasmette attraverso l’esposizione alle goccioline esalate e dal contatto con lesioni cutanee infette o materiali contaminati. I sintomi, come spiega L’Oms. sono febbre, mal di testa, dolori muscolari e eruzioni cutanee: possono essere lievi o gravi e le lesioni possono essere molto pruriginose o dolorose. Il periodo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Il(segnalato per la prima volta anche in Italia) è una zoonosi silvestre – ovvero una malattia riguardante gli animali selvatici – con infezioni umane accidentali, che di solito si verificano nelle parti boscose dell’Africa centrale e occidentale. La malattia spesso si esaurisce conche di solito si risolvono spontaneamente entro 14-21 giorni, non è molto contagiosa tra gli uomini e si trasmette attraverso l’esposizione alle goccioline esalate e dal contatto con lesioni cutanee infette o materiali contaminati. I, come spiegafebbre, mal di testa, dolori muscolari e eruzioni cutanee: posessere lievi o gravi e le lesioni posessere molto pruriginose o dolorose. Il periodo di ...

