Shireen Abu Akleh | identificata l’arma del soldato che potrebbe aver ucciso la giornalista di Al Jazeera

Leggi su open.online

(Di giovedì 19 maggio 2022)delcheAbu, ma serve una prova: il proiettile. Come avevamo anticipato a Open Fact-checking, l’unico possibile indiziato dell’omicidio delladi Alessere unisraeliano. Oggi, secondo quanto riportato dal The Times of Israel, le Forze di difesa israeliane (IDF) avrebbero identificatochesparato alla. C’è un problema: per confermare il tutto c’è bisogno del proiettile che le autorità palestinesi non sono – al momento – disposte a condividere per proseguire le indagini. Per i ...