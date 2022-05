Sanità: aziende dispositivi alla prova nuovo regolamento Ue, campagna ad hoc (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos Salute) - Siringhe, mascherine e laser chirurgici, apparecchiature di laboratorio, ma anche bisturi, valvole cardiache e protesi d'anca: fanno tutti parte della categoria dei dispositivi medici per i quali dal 26 maggio 2021 è in vigore il nuovo regolamento europeo dispositivi medici, mirato a garantire un elevato livello di sicurezza, tracciabilità e protezione della salute favorendo l'innovazione. Le aziende hanno tempo fino al 26 maggio 2024 per adeguarsi alle nuove regole e ‘ri-certificare' i vari device. Ma finora soltanto una minoranza - si legge in una nota dell'Accademia per la Salute e la Ricerca clinica - ha regolarizzato i propri prodotti. Secondo una survey di Medtech Europe, infatti, l'80% dei fabbricanti sta incontrando difficoltà: un ritardo che rischia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos Salute) - Siringhe, mascherine e laser chirurgici, apparecchiature di laboratorio, ma anche bisturi, valvole cardiache e protesi d'anca: fanno tutti parte della categoria deimedici per i quali dal 26 maggio 2021 è in vigore ileuropeomedici, mirato a garantire un elevato livello di sicurezza, tracciabilità e protezione della salute favorendo l'innovazione. Lehanno tempo fino al 26 maggio 2024 per adeguarsi alle nuove regole e ‘ri-certificare' i vari device. Ma finora soltanto una minoranza - si legge in una nota dell'Accademia per la Salute e la Ricerca clinica - ha regolarizzato i propri prodotti. Secondo una survey di Medtech Europe, infatti, l'80% dei fabbricanti sta incontrando difficoltà: un ritardo che rischia di ...

Advertising

CorriereQ : Sanità, De Palma: “Straordinari non pagati agli infermieri! In arrivo migliaia di diffide alle Aziende Sanitarie in… - Webmartetv : Roma | Sanità, aziende sanitarie prima impongono e poi omettono di pagare gli straordinari agli operatori -… - ForumRisk : Osservatorio sulle buone pratiche delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere per la concreta realizzazione dei programmi… - infoitinterno : Sanità, Nursing Up: «Diffide e costituzioni in mora alle Aziende Sanitarie» - QdSit : “Salute Bene Comune”: un accordo per potenziare la sanità territoriale Anci Sicilia, Rete civica della salute e Com… -