Calciomercato Milan, occhi in casa Wolverhampton per il centrocampo (Di giovedì 19 maggio 2022) Calciomercato Milan, dall'Inghilterra rilanciano il forte interesse di Maldini per Morgan Gibbs-White del Wolverhampton Dall'Inghilterra rilanciano un'interessa notizia di Calciomercato per quanto riguarda il Milan. Come riporta il The Athletic infatti, i rossoneri, con Maldini in testa, sarebbero molto interessati a Morgan Gibbs-White, centrocampista classe 2000 del Wolverhampton. Il giovane quest'anno ha giocato in Championship nello Sheffield United dove è esploso definitivamente collezionando 13 gol e 10 assist in 40 presenze totali.

