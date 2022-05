Arvedi | ' Giovani e creatività | così la Cremonese è tornata grande'

Advertising

Negli anni in cui la Cremonese lasciava la Serie A per l'ultima volta (1996), il cavalier Giovannisviluppava e brevettava tecnologie che l'hanno fatto diventare il re dell'acciaio. Oggi, a 84 anni, non c'è dettaglio delle sue aziende che gli sfugga, o movimento in Borsa che non lo interessi.Nella splendida cornice di Villaa Grezzana, il prossimo 31 maggio, Patrizia Di Braida, presidente del sindacato Fioristi ...Associati Confcommercio Associazione Albergatori Confcommercio...«Ce ne sono stati molti altri di momenti “memorabili” nella mia vita, ma nessuno è stato emozionante e coinvolgente come questa promozione. Una grande e bella soddisfazione. Speriamo possa essere anch ...Ariedo Braida, ex dirigente del Milan che oggi lavora per la Cremonese neo-promossa in Serie A, ha raccontato alcuni retroscena di mercato.