Ucraina | monsignor Gallagher arriva a Leopoli | ' Sono qui in nome del Papa per la pace'

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Una preghiera per i morti e per tutte le vittime della guerra ed una benedizione dalla terrazza della curia cattolica dialla città e al popolo ucraino. Iniziata la missione indel ...

Iniziata la missione indel segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati,Paul Richard Gallagher . "E' un piacere essere qui e un piacere pregare con lei e con i cattolici di ...'Se il Papa andrà inAl momento lì c'èGallagher, è partito questa mattina e, credo, ritornerà domenica. Vedremo in seguito alla sua missione che cosa conviene fare', ha detto ...Iniziata la missione in Ucraina del segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, monsignor Paul Richard Gallagher.Non è più tempo di uccidersi. L'Europa ha perso la strada. Basta armi, si lavori per la pace! Solo il Vaticano si muove per lo stop alle bombe ...