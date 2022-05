Play off, Lapadula piega anche il Pisa: al Benevento il primo round (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Un episodio, un pallone sporco trasformato in oro. Gianluca Lapadula è ancora una volta l’uomo dei Play off per il Benevento. L’attaccante italo-peruviano decide una partita non bella, condizionata dalla posta in palio, regalando ai giallorossi un prezioso vantaggio in vista della gara di ritorno. La Strega regola di misura il Pisa nella semifinale di andata e adesso basterà non perdere sabato all’Arena Garibaldi per accedere alla finale. La partita – Moduli confermati per entrambi gli allenatori. Caserta rinuncia a Ionita rispetto ad Ascoli, dentro Insigne con Tello che scala a metà campo. D’Angelo risponde puntando su Lucca a discapito di Torregrossa, in panchina insieme a Benali. In difesa tocca a De Vitis fare coppia con Levebre. Pallino del gioco in mano al ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Un episodio, un pallone sporco trasformato in oro. Gianlucaè ancora una volta l’uomo deioff per il. L’attaccante italo-peruviano decide una partita non bella, condizionata dalla posta in palio, regalando ai giallorossi un prezioso vantaggio in vista della gara di ritorno. La Strega regola di misura ilnella semifinale di andata e adesso basterà non perdere sabato all’Arena Garibaldi per accedere alla finale. La partita – Moduli confermati per entrambi gli allenatori. Caserta rinuncia a Ionita rispetto ad Ascoli, dentro Insigne con Tello che scala a metà campo. D’Angelo risponde puntando su Lucca a discapito di Torregrossa, in panchina insieme a Benali. In difesa tocca a De Vitis fare coppia con Levebre. Pallino del gioco in mano al ...

