Il centrodestra è sempre fermo al 2018 (o poco più) (Di martedì 17 maggio 2022) Il vertice di Arcore e il centrodestra che riparte esattamente da dove era tempo fa e ancora un po' più di tempo fa, sancisce l'impossibilità di cambiare linea e di cogliere le possibilità che si aprono con la crisi dell'esperienza sovranista e di quella populista. Neppure il grande setaccio di valori e schieramenti costituito dalla guerra riesce a smuovere un'alleanza tanto più granitica quanto ripetitiva nei contenuti. Si riparte dal programma del 2018, da modificare, sì, ma come se non fosse successo nulla nel frattempo. Le tre "cose" principali Fatto #1 Il parlamento finlandese (ora aspettiamo quello svedese) ha espresso una volontà chiara. Ah, com'era quella dell'annessione? Il primo ministro svedese e il presidente finlandese andranno giovedì a Washington per incontrare Joe Biden e parlare della richiesta di adesione alla Nato.

