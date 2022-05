Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni di questa sera 16 maggio 2022

Advertising

tvzam : Quarta repubblica. Ospiti Rinaldo Satolli e Emiliana Alessandrucci questa sera lunedì 16 maggio alle 21:25 su Rete… - globalistIT : - MontiFrancy82 : A @QRepubblica : L’ADESIONE ALLA NATO DI FINLANDIA E SVEZIA AGITA LA RUSSIA @NicolaPorro - Affaritaliani : Quarta Repubblica, anticipazioni e ospiti di questa sera 16 maggio 2022 - SerieTvserie : Quarta Repubblica: anticipazioni puntata 16 maggio 2022, ospiti, argomenti -

Le ultime in Italia Il ministro della Salute, Roberto Speranza , è tornato a parlare della campagna di vaccinazione in un'intervista a: "Per ladose faccio appello ai fragili di ...Il nodo della Russia : cosa succederà in Ucraina dopo l'adesione alla Nato di Finlandia e Svezia La guerra che ha sconvolto l'Europa sempre in primo piano a "", il talk show sull'attualità politica ed economica che Nicola Porro conduce ogni lunedì su Retequattro , a partire dalle 21.30 . Nel corso della serata, un focus sulla sorte ...Se il centro è “una discarica” come titola in apertura oggi la Repubblica, le responsabilità sono da cercare sulla gestione dei locali e la vita notturna in generale risponde l’Ama: “I servizi e le at ...Una puntata che approfondirà nuovi scenari quella di stasera, lunedì 16 maggio 2022. Cosa succederà in Ucraina dopo ...