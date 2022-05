Teo Teocoli: chi è, età, carriera, moglie, figli, vita privata, Instagram (Di domenica 15 maggio 2022) Manca davvero poco al classico appuntamento domenicale con Mara Venier e il suo Domenica In. Come di consueto, saranno diversi gli ospiti che si avvicenderanno in studio pronti a raccontarsi a cuore aperto, Tra di loro anche Teo Teocoli, che sarà protagonista di un’intervista davvero speciale. Il motivo? Vestirà i panni di Adriano Celentano. Teo Teocoli: biografia e carriera Teo Teocoli è nato a Taranto il 25 febbraio del 1945 ed è un noto comico, imitatore, cabarettista, attore, cantante, conduttore e regista. Da adolescente ha iniziato a esibirsi come cantante di rock’n roll, poi nel 1965 ha ottenuto un contratto discografico con la Dischi Ricordi e nel 1966 è entrato a far parte di Quelli, come voce solista. Ma è nel decennio successivo, negli anni settanta e ottanta, che ha ottenuto successo quando ha esordito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 15 maggio 2022) Manca davvero poco al classico appuntamento domenicale con Mara Venier e il suo Domenica In. Come di consueto, saranno diversi gli ospiti che si avvicenderanno in studio pronti a raccontarsi a cuore aperto, Tra di loro anche Teo, che sarà protagonista di un’intervista davvero speciale. Il motivo? Vestirà i panni di Adriano Celentano. Teo: biografia eTeoè nato a Taranto il 25 febbraio del 1945 ed è un noto comico, imitatore, cabarettista, attore, cantante, conduttore e regista. Da adolescente ha iniziato a esibirsi come cantante di rock’n roll, poi nel 1965 ha ottenuto un contratto discografico con la Dischi Ricordi e nel 1966 è entrato a far parte di Quelli, come voce solista. Ma è nel decennio successivo, negli anni settanta e ottanta, che ha ottenuto successo quando ha esordito ...

