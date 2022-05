LIVE Giro d’Italia 2022, Isernia-Blockhaus in DIRETTA: il gruppo è a 4’35” dai nove battistrada, tra cui Rosa e Zana (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 13.52 Ancora un’immagine dalla corsa che ritrae il gruppo maglia Rosa: Giro d’Italia – Stage 9? Leading the Race In testa alla corsa @JoeDombro, @NATNAELTESFATS1, @diegoro 89, Zana, Gall, @CepdaAlexander, @JamesKnoxx, @EduSepulvedaARG, @NansPeters gruppo Maglia Rosa > 4’39” 125 km to go #Giro pic.twitter.com/1ArZgPqzTE — Giro d’Italia (@Giroditalia) May 15, 2022 13.49 Mancano ora 25 km allo sprint intermedio di Filetto. 13.46 Completate le prime due ore di corsa. Media oraria fin qui di 36,3 km/h. 13.44 Si sta ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE13.52 Ancora un’immagine dalla corsa che ritrae ilmaglia– Stage 9? Leading the Race In testa alla corsa @JoeDombro, @NATNAELTESFATS1, @diegoro 89,, Gall, @CepdaAlexander, @JamesKnoxx, @EduSepulvedaARG, @NansPetersMaglia> 4’39” 125 km to go #pic.twitter.com/1ArZgPqzTE —(@ditalia) May 15,13.49 Mancano ora 25 km allo sprint intermedio di Filetto. 13.46 Completate le prime due ore di corsa. Media oraria fin qui di 36,3 km/h. 13.44 Si sta ...

giroditalia : ??Monte Viggiano: 6,6 km at 9,1%. Max 15%. Live ?? - giroditalia : ?? @RichardCarapazM, alongside @mathieuvdpoel and @NarvaezJho, has taken a small lead over the Mglia rosa group. ??… - giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Ciclismo #Giro Si sale verso #Roccaraso e gli uomini in fuga sono diventati 9 con 4'30' sul gruppo… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Ciclismo #Giro A 165km dall'arrivo corsa ancora tranquilla, in tre si sono staccati dal gruppo acc… -