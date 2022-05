Calciomercato Barcellona, pronta una super offerta per il talento dell’Atletico (Di domenica 15 maggio 2022) Il Barcellona, al termine di una stagione che, per gran parte del tempo, li ha visti classificati in posizioni in cui non siamo sicuramente abituati a vederli, sta pensando già alla prossima sessione di Calciomercato. Sembra ormai certa la partenza di Frenkie De Jong, che verrà sostituito dall’arrivo di Franck Kessie. Il presidente Joan Laporta, però, si sta muovendo anche per il reparto avanzato. Felix Atletico Barcellona IL NOME João Félix, scrive AS, è entrato nelle grazie dei blaugrana, che vorrebbero puntare sul portoghese come rinforzo per la prossima stagione. La settimana scorsa, Félix era stato accostato anche al Milan. Il talento portoghese, questa stagione, ha siglato 10 gol e ha servito 6 assist giocando 34 partite. Barcellona potrebbe essere la piazza adatta per la conferma ... Leggi su rompipallone (Di domenica 15 maggio 2022) Il, al termine di una stagione che, per gran parte del tempo, li ha visti classificati in posizioni in cui non siamo sicuramente abituati a vederli, sta pensando già alla prossima sessione di. Sembra ormai certa la partenza di Frenkie De Jong, che verrà sostituito dall’arrivo di Franck Kessie. Il presidente Joan Laporta, però, si sta muovendo anche per il reparto avanzato. Felix AtleticoIL NOME João Félix, scrive AS, è entrato nelle grazie dei blaugrana, che vorrebbero puntare sul portoghese come rinforzo per la prossima stagione. La settimana scorsa, Félix era stato accostato anche al Milan. Ilportoghese, questa stagione, ha siglato 10 gol e ha servito 6 assist giocando 34 partite.potrebbe essere la piazza adatta per la conferma ...

