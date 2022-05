Ucraina | Scanzi su Nove | “L’etichetta di filo-putiniani a opinionisti sgraditi è figlia di un clima da tifosi Pd colpevole nella caccia alle streghe”

(Di sabato 14 maggio 2022) “Perché c’è questa perdita totale di razionalità? Perché siamo un Paese die, politicamente, il Partito democratico è quello che ha più colpe in questa cosiddetta ‘’“. Così Andrea, conduttore del talk politico ‘Accordi&Disaccordi’, insieme a Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda sul, ha commentato le accuse rivolte da alcuni politici nei confronti di giornalisti etv accusati di essere “” per la loro visione complessa e non allineata del conflitto tra Russia e. “Siamo un Paese pigro dal punto di vista intellettuale e quindi funziona lo slogan. Non appena sei problematico, non appena cerchi di elencare pregi e difetti di ...

Il Fatto Quotidiano

... lui, la Di Cesare, filosofa comunista, lo, saltafila da romanzetto d'appendice, sono tutti ...Putin ha giocato contro sé stesso Qual è il vero motivo che ha spinto la Russia a invadere l'...Io, soprattutto sulla guerra in, non condivido ciò che scrivi tu, ma pubblico tutto ciò che ... che il Movimento 5 stelle vuole in ogni modo bloccare per tutelare i ricchi compensi die ... Ucraina, Scanzi su Nove: “L’etichetta di filo-putiniani a opinionisti sgraditi è figlia di un… Non era impossibile prevedere, e infatti qualcuno l'aveva immaginato, che la cosiddetta comunicazione in Italia da filoucraina si ...Andrea Scanzi, noto giornalista de «Il Fatto Quotidiano ... Le nubi che si addensano arrivano dalla guerra che si sta combattendo in Ucraina: «Il dibattito armi sì o armi no al popolo ...