Play-out Serie C, retrocede la Paganese. Salve Fidelis Andria, Viterbese e Pro Sesto (Di sabato 14 maggio 2022) L'esito dei Playout di Serie C vede retrocedere in Serie D la Paganese, la Fermana e il Seregno. Salvezza ottenuta per la Fidelis Andria Leggi su mediagol (Di sabato 14 maggio 2022) L'esito deiout diC vedere inD la, la Fermana e il Seregno.zza ottenuta per la

Advertising

giroditalia : ??How will today's stage play out? Here is what the key riders have said before the start ?? @GrmayeBiniam ??Come s… - DiMarzio : Complimenti @OfficialUSLecce e @USCremonese per il ritorno in @SerieA ???? il @ACMonza si aggrappa ancora ai play off… - SalernoSport24 : ??? In fondo a una settimana oltremodo movimentata, la Polisportiva Battipagliese sfida ancora il Nico Basket femmin… - fuck1do : @FedePao007 @easygius @gippu1 Il play out era previsto anche per l’ultima classificata, non c’era retrocessione dir… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Play-out Serie C, retrocede la Paganese. Salve Fidelis Andria, Viterbese e Pro Sesto -