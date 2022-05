Rivoluzione Sud: la persona giusta al posto giusto (Di venerdì 13 maggio 2022) L’attenzione del governo per il Mezzogiorno è visibile e palpabile. Bene. Il ministro Mara Carfagna è riuscita a organizzare in collaborazione con Ambrosetti due giorni di confronto a Sorrento questo fine settimana e alla fine di giugno l’ex ministro Claudio De Vincenti replicherà a Maratea con la seconda edizione di Sud & Nord a cura dell’associazione Merita e della Fondazione Nitti. In entrambi i casi è atteso l’intervento del premier Mario Draghi (a Sorrento anche del presidente della Repubblica Sergio Mattarella) a sottolineare la centralità del tema nell’Agenda di questo esecutivo che ha inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) una riserva del 40 per cento a favore del Meridione per gli investimenti a carattere territoriale. Risolto, almeno sulla carta, il problema delle risorse resta da affrontare quello degli strumenti e degli obiettivi. I primi dovranno ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 13 maggio 2022) L’attenzione del governo per il Mezzogiorno è visibile e palpabile. Bene. Il ministro Mara Carfagna è riuscita a organizzare in collaborazione con Ambrosetti due giorni di confronto a Sorrento questo fine settimana e alla fine di giugno l’ex ministro Claudio De Vincenti replicherà a Maratea con la seconda edizione di Sud & Nord a cura dell’associazione Merita e della Fondazione Nitti. In entrambi i casi è atteso l’intervento del premier Mario Draghi (a Sorrento anche del presidente della Repubblica Sergio Mattarella) a sottolineare la centralità del tema nell’Agenda di questo esecutivo che ha inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) una riserva del 40 per cento a favore del Meridione per gli investimenti a carattere territoriale. Risolto, almeno sulla carta, il problema delle risorse resta da affrontare quello degli strumenti e degli obiettivi. I primi dovranno ...

