FIFA 22: Obiettivi Niklas Sule FlashBack – Disponibile una nuova carta speciale (Di venerdì 13 maggio 2022) Electronic Arts ha rilasciato gli Obiettivi che permettono di sbloccare la versione FlashBack di Niklas Sule per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. Le carte FlashBack vengono rilasciate per celebrare un momento storico della carriera di un giocatore presente nella modalità FIFA Ultimate Team, sono carte che possono essere riscattate completando la SBC dedicata e vengono rilasciate periodicamente da Electronic Arts durante la stagione. Potete ricattare la carta speciale del difensore tedesco che milita nel Bayern Monaco completando gli Obiettivi disponbili in FUT 22. Da fuori: Segna 3 gol da fuori area in Amichevoli FUT Live: Il meglio della Bundesliga. Assist dalla difesa: Fornisci 4 assist con i difensori ...

