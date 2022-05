Eurovision 2022, Laura Pausini sbotta con un “porca vacca”: “È risuonato nelle case di tutta Europa”, “Mio spirito guida” (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’emozione era senza dubbio ‘palpabile’. Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan hanno affrontato molto bene la “sfida” della conduzione della prima semifinale Eurovision 2022. Ritmi serrati, poco tempo per improvvisare, Pausini non ha però fatto mancare una delle sue gaffe. La popstar è amata anche per questo: la spontaneità, la capacità di diventare “una di noi” in pochi secondi. Durante la lettura dei Paesi finalisti, Pausini ha fatto confusione e a quel punto le è scappato un “porca vacca”. Risate dei colleghi e tweet a profusione: “Laura Pausini che si impappina e urla ‘porca vacca’ in mondovisione semplicemente il mio spirito guida”, “Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’emozione era senza dubbio ‘palpabile’., Mika e Alessandro Cattelan hanno affrontato molto bene la “sfida” della conduzione della prima semifinale. Ritmi serrati, poco tempo per improvvisare,non ha però fatto mancare una delle sue gaffe. La popstar è amata anche per questo: la spontaneità, la capacità di diventare “una di noi” in pochi secondi. Durante la lettura dei Paesi finalisti,ha fatto confusione e a quel punto le è scappato un “”. Risate dei colleghi e tweet a profusione: “che si impappina e urla ‘’ in mondovisione semplicemente il mio”, “Il ...

