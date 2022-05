De Laurentiis | Spalletti e il bue che dà del cornuto all’asino

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“resterà sulla panchina del Napoli soltanto se sentirà Partenope nell’anima”. Parole e musica di Aurelio De, presidente azzurro che non manca – all’occorrenza – di pungolare il capro espiatorio di turno. Il numero uno del Napoli stavolta ha preso di mira la residenza dell’allenatore, che non vive stabilmente nel capoluogo campano per cause familiari. “Ha moglie e figlie a Milano, quando la sua anima si tingerà di azzurro allora non potrà farne a meno. Non mi risulta che abbia una casa a Napoli…”. La bordata è servita, oggi come in passato, quando i destinatari erano stati altri allenatori forse colpevoli di aver rubato la scena al patròn. Se non fossero frasi serie verrebbe almeno da sorridere, ma Denon aveva l’aria di scherzare nonostante il solito sarcasmo da padrone della ...