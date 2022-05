Roma, le mani della ‘Ndrangheta sulla Capitale: sgominata la prima ‘ndrina romana (Di martedì 10 maggio 2022) Hanno gli stessi riti, lo stesso linguaggio, commettono anche gli stessi reati che li hanno resi uno dei gruppi criminali organizzati più temuti al mondo. La ‘Ndrangheta ha messo le mani anche su Roma. La conferma è arrivata questa mattina, a seguito dell’inchiesta “Propaggine”, condotta dalla Direzione investigativa antimafia e dalla Dda Romana, che ha mandato agli arresti, tra carcere e domiciliari, circa 40 persone. Così quella che è stata definita la prima ‘ndrina Romana è stata smantellata. A capo, secondo gli inquirenti, c’erano due boss: una diarchia che aveva incassato il consenso della casa madre calabrese per ingrossare il giro d’affari anche nella Capitale. “Siamo una carovana per fare la guerra”, afferma uno dei presunti ... Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) Hanno gli stessi riti, lo stesso linguaggio, commettono anche gli stessi reati che li hanno resi uno dei gruppi criminali organizzati più temuti al mondo. Laha messo leanche su. La conferma è arrivata questa mattina, a seguito dell’inchiesta “Propaggine”, condotta dalla Direzione investigativa antimafia e dalla Ddana, che ha mandato agli arresti, tra carcere e domiciliari, circa 40 persone. Così quella che è stata definita lana è stata smantellata. A capo, secondo gli inquirenti, c’erano due boss: una diarchia che aveva incassato il consensocasa madre calabrese per ingrossare il giro d’affari anche nella. “Siamo una carovana per fare la guerra”, afferma uno dei presunti ...

