Lecce, donna di 73 anni trovata morta in casa: era deceduta da almeno tre giorni. “Tracce di sangue sul letto”: il pm dispone l’autopsia (Di martedì 10 maggio 2022) Una donna di 77 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento a Lecce. La vittima si chiamava Cecilia Campasena e viveva da sola. La morte, secondo la prima ricostruzione, risale a circa tre giorni fa. L’allarme è stato dato dai vicini che per giorni non hanno visto la donna e, preoccupati, hanno chiamato il 113. Gli agenti della squadra mobile e i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento e hanno trovato il corpo della donna per terra, con alcune escoriazioni ai polsi e alle ginocchia. Stando a quanto trapelato per ora sono state rinvenute Tracce di sangue sul letto e sulle lenzuola di Campasena: il magistrato ha quindi disposto l’autopsia sul corpo e messo l’appartamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Unadi 77è statasenza vita nel suo appartamento a. La vittima si chiamava Cecilia Campasena e viveva da sola. La morte, secondo la prima ricostruzione, risale a circa trefa. L’allarme è stato dato dai vicini che pernon hanno visto lae, preoccupati, hanno chiamato il 113. Gli agenti della squadra mobile e i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento e hanno trovato il corpo dellaper terra, con alcune escoriazioni ai polsi e alle ginocchia. Stando a quanto trapelato per ora sono state rinvenutedisule sulle lenzuola di Campasena: il magistrato ha quindi dispostosul corpo e messo l’appartamento ...

Advertising

hmbreck : RT @fattoquotidiano: Lecce, donna di 73 anni trovata morta in casa: era deceduta da almeno tre giorni. “Tracce di sangue sul letto”: il pm… - fattoquotidiano : Lecce, donna di 73 anni trovata morta in casa: era deceduta da almeno tre giorni. “Tracce di sangue sul letto”: il… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Donna di 77 anni trovata morta in casa, a dare l'allarme sono stati i vicini che non avevano sue notizie da giorni https://t.c… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Lecce, disposta l’autopsia sulla donna ritrovata morta in casa ieri sera - fanpage : Donna di 77 anni trovata morta in casa, a dare l'allarme sono stati i vicini che non avevano sue notizie da giorni -