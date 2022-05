Putin: «L'occidente preparava un'attacco alla Russia, ci dovevamo difendere» (Di lunedì 9 maggio 2022) ore 9.45 - Il discorso del leader russo alla parata del 9 maggio "Compagni ufficiali, sottoufficiali, compagni, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il 77esimo anniversario della grande vittoria. Anche ora in questi giorni voi combattete per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin aprendo il suo discorso per la giornata della vittoria. “L'occidente preparava un attacco contro di noi, abbiamo dovuto così difenderci", ha continuato il leader del Cremlino, che però poi ha ammorbidito i toni spiegando che “non vogliamo un'altra dolorosa guerra globale" Leggi su panorama (Di lunedì 9 maggio 2022) ore 9.45 - Il discorso del leader russoparata del 9 maggio "Compagni ufficiali, sottoufficiali, compagni, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il 77esimo anniversario della grande vittoria. Anche ora in questi giorni voi combattete per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria". Lo ha detto il presidente russo Vladimiraprendo il suo discorso per la giornata della vittoria. “L'uncontro di noi, abbiamo dovuto così difenderci", ha continuato il leader del Cremlino, che però poi ha ammorbidito i toni spiegando che “non vogliamo un'altra dolorosa guerra globale"

