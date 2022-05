Primavera 2023: nuove regole per le aziende Big Tech (Di lunedì 9 maggio 2022) L’Unione Europea prevede l’inizio dell’applicazione del Digital Markets Act (DMA) nella Primavera del 2023. La legge antitrust mira a fissare nuove regole per regolamentare le aziende big Tech con capitalizzazione di mercato di oltre 75 miliardi di euro e una base di almeno 45 milioni di utenti mensili. Un cambiamento necessario, volto al raggiungimento di una maggiore sicurezza ed equilibrio condiviso. Vestager sul DMA e i cambiamenti nelle Big Tech “Il DMA entrerà in vigore la prossima Primavera e ci stiamo preparando per l’applicazione non appena arriveranno le prime notifiche” annuncia il vicepresidente esecutivo della Commissione Margrethe Vestager durante il suo discorso all’ICN. “Il prossimo capitolo è emozionante. Significa molti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) L’Unione Europea prevede l’inizio dell’applicazione del Digital Markets Act (DMA) nelladel. La legge antitrust mira a fissareper regolamentare lebigcon capitalizzazione di mercato di oltre 75 miliardi di euro e una base di almeno 45 milioni di utenti mensili. Un cambiamento necessario, volto al raggiungimento di una maggiore sicurezza ed equilibrio condiviso. Vestager sul DMA e i cambiamenti nelle Big“Il DMA entrerà in vigore la prossimae ci stiamo preparando per l’applicazione non appena arriveranno le prime notifiche” annuncia il vicepresidente esecutivo della Commissione Margrethe Vestager durante il suo discorso all’ICN. “Il prossimo capitolo è emozionante. Significa molti ...

Advertising

bobbearr : RT @baffi_francesco: Primavera 2023: Fratelli d'Italia vince le elezioni, va al Governo e introduce nuove regole comportamentali per tutte… - Pressenza_it : #PeaceNoWar Eccoci proiettati alla primavera del 2023: A Mosca deposto il dittatore. Gli USA travolti da un impulso… - Eleven879 : RT @baffi_francesco: Primavera 2023: Fratelli d'Italia vince le elezioni, va al Governo e introduce nuove regole comportamentali per tutte… - ereike05 : RT @baffi_francesco: Primavera 2023: Fratelli d'Italia vince le elezioni, va al Governo e introduce nuove regole comportamentali per tutte… - baffi_francesco : Primavera 2023: Fratelli d'Italia vince le elezioni, va al Governo e introduce nuove regole comportamentali per tut… -