Ucraina, la guerra in diretta. "La preda è l'Ucraina. Perché è scoppiata la guerra...". Il messaggio choc che fa tremare Biden (Di sabato 7 maggio 2022) Lo ha detto l'alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell, in un'intervista a Tgcom24 realizzata durante lo State of the Union di Firenze. Ore 13.12 Kiev: distrutta nave da sbarco ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Lo ha detto l'alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell, in un'intervista a Tgcom24 realizzata durante lo State of the Union di Firenze. Ore 13.12 Kiev: distrutta nave da sbarco ...

Advertising

masechi : ?? Ungheria, Orban: è la guerra tra Ucraina e Russia, non quella dell'Ungheria. Non inviamo armi. - rtl1025 : In coma dall'incidente d'auto in cui è morto il padre, mentre fuggiva dalla guerra in #Ucraina, una 16enne ricovera… - lucatelese : Guerini vuole fornire all’Ucraina armi per colpire la Russia. In piena osservanza dell’articolo 11, quello per cui… - patriziamolina : @LaStampa Che voglia smodata di tornare a Palazzo Chigi ha #Conte .Supera la decisione del parlamento,compresa la… - russopino65 : RT @marioadinolfi: Chiudono il programma di Bianca Berlinguer su Raitre. Il Pd ha ordinato, gli amministratori Rai hanno disposto. La colpa… -