Anziana trovata morta in casa a Udine | era seminuda e con diverse ferite Indagini in corso

(Di sabato 7 maggio 2022) Una donna di 74 anni è statainsua adal figlio. La donna erae conda arma da taglio, al momento la dinamica è tutta da chiarire e dallasarebbero spariti diversi effetti personali della donna. Uccisa in: è giallo Si chiamava Lauretta Toffoli e aveva 74 anni, a ritrovarla, intorno alle 13.30, è stata il figlio Manuel Mason che ha immediatamente chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine. La donna si trovava nel suo appartamento al secondo piano sito in via della Valle, a; secondo i primi accertamenti, sul suo corpo sarebbero state trovateda arme da taglio e la donna pare fosse seminunda. Sul ...

A trovare il cadavere il figlio È giallo sulla morte di una donna di 74 anni, Lauretta Toffoli,senza vita ieri mattina nel suo apparta - mento in un condominio Ater, alla periferia di Udine. La donna è stata trovata dal figlio, che ha immediatamente dato l'allarme. Al momento la polizia non esclude nessuna pista, dalla casa sono spariti diversi oggetti.