Highlights Djokovic-Hurkacz 6-3 6-4 | Masters 1000 Madrid 2022 VIDEO

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ilcon glidi6-3 6-4, sfida valevole per i quarti di finale deldi. Continua spedita la marcia del numero uno del mondo, che avanza senza concedere neppure una palla break. Il serbo sta tornando piano piano nella condizione migliore. Molto bene soprattutto il servizio ed il timing sul rovescio, con il polacco che praticamente mai riesce a metterlo in difficoltà. Per Nole si tratta della seconda semifinale consecutiva dopo quella ottenuta a Belgrado. Le brutte sensazioni di Montecarlo sembrano solamente un lontano ricordo. Adesso l’asticella si alzerà notevolmente. Per lui in semifinale c’è lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha mandato a casa il connazionale Rafael Nadal in tre set. ...

Masters 1000 Madrid - Djokovic-Monfils 6-3 6-2: il serbo avanza agli ottavi

I momenti principali nel video con gli highlights. Medvedev giocherà il Roland Garros. Il programma del centrale sarà aperto dal numero uno del mondo Novak Djokovic e dal polacco Hurkacz. After the match, Monfils labelled the 34-year-old's style 'less pleasant' and praised his performance on his debut on Madrid clay. Despite acknowledging Djokovic hasn't been at his best. Quando e come seguire la sfida tra Novak Djokovic e Hubert Hurkacz, incontro di quarti di finale al Masters 1000 di Madrid 2022.