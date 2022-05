Da fuoco a un bambino di 6 anni, la famiglia del bullo “scherza” sull’aggressione (Di giovedì 5 maggio 2022) Dominick Krankall, 6 anni, residente di Bridgeport, in Connecticut, stava uscendo in giardino a giocare come tutti gli altri giorni quando è stato aggredito da un bullo. L’attacco è stato orribile e il viso di Dominick è gonfio per quanto successo. Sua sorella maggiore, Kayla Deegan, ha raccontato che il fratellino stava uscendo per giocare in giardino assieme ad altri bambini che vivono nei piani sottostanti. Kayla ha parlato di quell’orribile giorno dicendo: “Non appena ha iniziato a scendere le scale, il bullo ha gridato il suo nome attirandolo dietro l’angolo. Pochi secondi dopo è tornato indietro gridando ‘Mamma, mi hanno dato fuoco!’.” Il bambino che ha aggredito Dominick è un vicino di casa di 8 anni. Secondo quanto raccontato dalla famiglia della ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 5 maggio 2022) Dominick Krankall, 6, residente di Bridgeport, in Connecticut, stava uscendo in giardino a giocare come tutti gli altri giorni quando è stato aggredito da un. L’attacco è stato orribile e il viso di Dominick è gonfio per quanto successo. Sua sorella maggiore, Kayla Deegan, ha raccontato che il fratellino stava uscendo per giocare in giardino assieme ad altri bambini che vivono nei piani sottostanti. Kayla ha parlato di quell’orribile giorno dicendo: “Non appena ha iniziato a scendere le scale, ilha gridato il suo nome attirandolo dietro l’angolo. Pochi secondi dopo è tornato indietro gridando ‘Mamma, mi hanno dato!’.” Ilche ha aggredito Dominick è un vicino di casa di 8. Secondo quanto raccontato dalladella ...

jisqngs : se vedo un’altra volta #quel video di lino da bambino io mi do fuoco non sto scherzando - aranjino : @babystarsuga no amore tranquilla è di qualche giorno fa piangevo in bagno per un bambino a cui hanno dato fuoco :( è vivo per fortuna - ProDocente : Bulli danno fuoco a bambino di 6 anni. Genitori pubblicano le foto: ‘Vogliamo che siano viste ovunque’ - tidalwaves__ : @okssofiia ogni volta che passa un bambino spero che prenda fuoco. fai tu - NaturalBlond_ : RT @rosaliedebuchin: io ho letto fuck Will Herondale ?! nono amicx mio tu stai giocando col fuoco fuck Will al mio bambino non glielo dici… -