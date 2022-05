(Di giovedì 5 maggio 2022) La ‘guerra’ della tv si combatte a colpi di punti di percentuali, audience e gradimento dei programmi. Chi ha vinto la battaglia dello share in prima serata? Chi ha dominato glitv in prime time di ieri2022? Iltradizionalmente RaiUno schiera un film internazionale e questa volta tocca a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

zazoomblog : Ascolti tv mercoledì 4 maggio 2022: The Wife-Vivere nell’ombra Chi l’ha visto? Un’altra verità Le Iene dati Auditel… - CorriereCitta : #AscoltiTv mercoledì 4 maggio 2022: The Wife-Vivere nell'ombra, Chi l'ha visto?, Un'altra verità, Le Iene, dati Aud… - esmeraldatess11 : RT @1vs100tw: @GiusCandela #LaPupaEilSecchioneShow 10% con picchi del 22% ???????? Fa più ascolti di Canale5: Domenica Mercoledì e Gio… - 1vs100tw : @GiusCandela #LaPupaEilSecchioneShow 10% con picchi del 22% ???????? Fa più ascolti di Canale5: Domenica Merco… - Luigina__16 : @pistoligno_gol Buongiorno e buon mercoledì Nico????spero tanto che Dybala ti,ascolti ?? -

... nel corso della puntata de Le Iene di4 maggio 2022, a finire sotto le sue grinfie, è ..., chiami Belen...'. 'Lei mi sta offendendo', la controreplica del conduttore, che si è finto ...Ha scelto gli ultimi secondi della diretta di oggi,4 maggio 2022, Alberto Matano per ringraziare i telespettatori per gli ottimiche il programma ha ottenuto anche ieri, superando il 19% di share sia nella presentazione che in tutto ...