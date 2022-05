Adani (e tutti i guardiolisti) in versione leopardiana: rosicar (non) m’è dolce in questo mar (Di giovedì 5 maggio 2022) La domanda, peraltro non nuova ai lettori del Napolista: che ne sarebbe stato di Ancelotti o (andando un bel po’ più in basso) di Allegri se da sei anni allenassero la squadra del club più ricco del mondo e non vincessero mai la Champions? Ve lo diciamo noi, sarebbero stati flagellati in pubblica piazza, additati come la rovina del football. Perché da anni, nella narrazione calcistica, imperano i professori di geometria alle scuole mede, quelli che hanno scambiato il calcio per il gioco Unisci i puntini de “La settimana enigmistica”, che hanno espulso la gestione della tensione, della pressione, e riducono tutto a infantili statistiche che poco e nulla raccontano di una partita. Ieri sera è stata la loro Waterloo. Ma non temete, torneranno. Del resto in quanti ricordano i quattro gol che a Monaco di Baviera il Real di Ancelotti rifilò al Bayern di Herr Pep? Nessuno. Le sconfitte ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 maggio 2022) La domanda, peraltro non nuova ai lettori del Napolista: che ne sarebbe stato di Ancelotti o (andando un bel po’ più in basso) di Allegri se da sei anni allenassero la squadra del club più ricco del mondo e non vincessero mai la Champions? Ve lo diciamo noi, sarebbero stati flagellati in pubblica piazza, additati come la rovina del football. Perché da anni, nella narrazione calcistica, imperano i professori di geometria alle scuole mede, quelli che hanno scambiato il calcio per il gioco Unisci i puntini de “La settimana enigmistica”, che hanno espulso la gestione della tensione, della pressione, e riducono tutto a infantili statistiche che poco e nulla raccontano di una partita. Ieri sera è stata la loro Waterloo. Ma non temete, torneranno. Del resto in quanti ricordano i quattro gol che a Monaco di Baviera il Real di Ancelotti rifilò al Bayern di Herr Pep? Nessuno. Le sconfitte ...

