Onda solidale sui social | “Nessuno mi ha chiesto che problema ha mio figlio | tutti ci hanno aiutato”

Claire Rowan e suo figlio Will, 16 anni Cosa fareste se vostro figlio dipendesse da una sostanza (un particolare latte in polvere) come unica fonte di nutrimento e questa venisse improvvisamente ritirata dal mercato? È quello che è accaduto a Claire Rowan, una 45enne della Virginia, Stati Uniti, che pochi giorni fa si è svegliata con un messaggio spaventoso sul suo telefono: la Food and Drug Administration ha ritirato tre famose formule di latte in polvere per neonati, una delle quali è quella da cui dipende suo figlio, il 16enne Will, come sua unica fonte di nutrimento a causa di gravissime allergie alimentari. "È fondamentalmente allergico a tutti gli alimenti", ha detto Rowan, 45 anni, aggiungendo che il ragazzo ha un tubo di alimentazione permanente e consuma circa 10 tazze di latte artificiale

