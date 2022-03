Colpito da un missile il palazzo di Kharkiv | ecco i danni | Video

(Di martedì 1 marzo 2022) Ilè esploso contro la sede regionale del Governo die ha provocato ingentialla piazza e alstesso, come si può notare dalle immagini. Durante l'esplosione sono state colpite anche una serie di automobili civili, che stavano transitando nella zona. La deflagrazione è stata potentissima e ha provocato diversia palazzi lontani decine di metri e alle strade, che si sono riempite di macerie. Ucraina, BombardatoDel Governo ANoneUcraina, Il Bombardamento DiNoneIn Corso I Negoziati Tra Russia E Ucraina None

È di nuovo sotto attacco la città di Kharkiv in Ucraina. Secondo quanto riportano i media, le forze russe hannopiazza Indipendenza nel centro di Kharkiv, dove si è verificata una potente esplosione. Lo riferisce il Kyiv Independent postando un video nel quale si vede la deflagrazione che, secondo la ...Continuano i bombardamenti a Kharkiv, seconda città dell'Ucraina: il palazzo del governo è stato oggetto del lancio di un. Uno una bomba detonata haquello che è stato indicato come il palazzo del governo regionale di Kharkiv . La seconda città dell'Ucraina è stata pesantemente colpita dalle bombe nelle ...La città ucraina di Kharkiv da questa mattina è di nuovo sotto attacco. Il sistema di videosorveglianza di Freedom Square, in pieno centro, ha registrato – come si vede nel video – l’attacco missilist ...Continuano i bombardamenti a Kharkiv, seconda città dell'Ucraina: il palazzo del governo è andato in fiamme dopo essere stato colpito da un missile.