Fifa | Uefa e Cio | Mosca è fuori da tutto

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Lo sport internazionale sventola le bandierine gialloblu ucraine e caccia la Russia:da, Mondiali, competizioni europee. Con disonore e reprimende pubbliche. Aavevano tirato un sospiro di sollievo, l’altra sera, quando sembrava che nelle riunioni prevalesse la linea soft, niente bandiera né inno ma partecipazione ai playoff verso il Qatar confermata. Invece, il rifiuto categorico di Polonia, Svezia e Repubblica ceca di scendere in campo tra poche settimane contro la Russia ha portato laad adottare la decisione più dura e probabilmente meno desiderata. Non era scontato, perché di mezzo c’è non solo lo sport ma ci sono anche ragioni economiche, con Gazprom sponsor d’élite dell’. Problema risolto: il contratto con il gigante energetico è sospeso con effetto immediato. Una ...

TgLa7 : ++ #Fifa e #Uefa: fuori #Russia da Mondiali e club da Coppe ++ Sospesa nazionale e squadre da ogni competizione int… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Nazionale e club russi fuori dai tornei UEFA e FIFA ??? - SkyTG24 : Il calcio mette al bando la #Russia. Con una decisione congiunta, Fifa e Uefa hanno deciso di sospendere da tutte l… - FrancoScarsell2 : Il calcio “caccia” la Russia: Fifa e Uefa sospendono la Nazionale e i club dai Mondiali e dalle Coppe. In un primo… - Domelol96 : RT @marcoconterio: ?? Comunicato della Federcalcio della #Russia contro #UEFA e #FIFA. 'Decisione discriminatoria contro i valori dello spo… -

Commenta per primo Lo Spartak Mosca è stato escluso dall'Europa League , in seguito alla decisione didi sospendere nazionali e club russi da tutte le competizioni per il conflitto in Ucraina. La società moscovita spiega in un comunicato:hanno deciso di escludere dall'attuale ...... insieme hanno deciso che "tutte le squadre russe, siano esse rappresentative nazionali o squadre di club, saranno sospese dalla partecipazione alle Competizionifino a nuovo avviso". ...ROMA - Russia fuori da tutte le competizioni calcistiche. Questa la decisione presa da Fifa e Uefa e comunicata con una nota congiunta. Un passo importante, una risposta pronta alla sollecitazione del ...La decisione è arrivata: categorica; estrema; inappellabile. FIFA e UEFA escludono la Russia e le sue squadre di club da qualsiasi competizione calcistica ...