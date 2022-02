Calciomercato Napoli | la mossa di De Laurentiis per Koulibaly

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Aurelio Devuole assolutamente evitare un Insigne-bis. Per questo motivo il presidente delstarebbe già pensando al rinnovo di Kalidou. Questo quanto riportato da TuttoMercatoWeb. Il difensore senegalese, fresco vincitore della Coppa d’Africa, ha infatti il contratto in scadenza nel giugno del 2023. Attualmente guadagna 6 milioni di euro e Decontrariamente alla politica societaria potrebbe decidere di rilanciare al rialzo. Il presidente azzurro sa bene quantosia desiderato dai top club europei e lapotrebbe leggersi come una tutela in modo da non rischiare una sua eventuale cessione a costo zero.RinnovoIl ...