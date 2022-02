Domenica In | colpaccio per Mara Venier | tra gli ospiti ci sta anche lui

(Di domenica 27 febbraio 2022)In fa il conto alla rovescia per la nuova puntata e nel frattempomette a segno un vero: tra glici saràqualcuno di davvero inaspettato. Manca davvero pochissimo tempo alla messa in onda della nuova puntata dello show pomeridiano diche pare aver messo a segno untra glidella puntata che come sempre continuerà a riscuotere un grande successo da parte del pubblico. screen tvTanto per cominciare il parterre della trasmissione di Rai Uno si arricchisce della presenza di Achille Lauro vincitore del Festival di San Marino, vittoria che gli permetterò di essere uno dei concorrenti dell’Eurovision Song Contest 2022, insieme a lui ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Domenica colpaccio

CheNews.it

In attesa delladi Jacobs , il sabato degli Assoluti indoor regala al movimento bresciano i trionfi di ...Argento per l'atleta gavardese Fofana A Hassane Fofana non è riuscito ilper ...Il Frosinone sta correndo per un posto al sole e la partita dial "Tombolato" è una sorta ... Infatti il Cittadella è reduce dala Lecce ed all'andata ha inflitto ai canarini la prima ...Oggi domenica 27 febbraio va in scena la seconda giornata dei ... Il Campione Olimpico dei 100 metri andrà a caccia di un colpaccio sui 60 metri: il Campione d’Europa di specialità punta a ritoccare ...In attesa della domenica di Jacobs, il sabato degli Assoluti indoor regala al movimento bresciano i trionfi di Christian Falocchi nel salto in alto e di Nesim Amsellek nei 1.500, il secondo posto di H ...