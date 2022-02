Caso fotocopia Grillo jr | gup ordina nuove indagini

(Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Procura di Tempio Pausania, la stessa che aveva chiesto e ottenuto il processo per Ciroe i suoi amici, la scorsa estate aveva chiesto l’archiviazione per quattro ragazzi campani accusati di avere stuprato due giovanissime animatrici turistiche, ma oggi il gip ha rigettato la richiesta del pm eto. Il Procuratore Gregorio Capasso, che col’inchiesta, ha adesso tre mesi di tempo per formalare il capo di accusa. Una prima vittoria per le due ragazze che, attraverso la loro legale, l’avvocata Giovanna Porcu, si erano opposto alla richiesta di archiviazione della Procura. “Sono assolutamente soddisfatta – dice la legale Porcu all’Adnkronos – Nell’opposizione la Procura diceva che le accuse erano infondate e riteneva inammissibile la nostra richiesta. ...

