Caos plusvalenze, due presidenti di Serie A coinvolti! (Di giovedì 24 febbraio 2022) Maxi inchiesta plusvalenze nel calcio italiano. Ad essere coinvolti sono due dei presidenti più noti e discussi del panorama nazionale. Si tratta di Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli. De Laurentiis Agnelli Secondo la Stampa questi sono i capi d’accusa al presidente bianconero: ” Il club bianconero avrebbe contabilizzato plusvalenze fittizie per 60,3 milioni di euro, grazie a 32 operazioni.“ “Nei valori dei singoli trasferimenti sarebbe stato indicato un corrispettivo superiore al reale in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte al cda della società” . Per quanto riguarda Aurelio De Laurentiis, invcece, ecco quali sarebbero i suoi illeciti: “Nell’affaire Osimhen, sono rientrati quattro professionisti valutati circa 20 milioni di euro: Orestis Karnezis (5,1 milioni), Luigi ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 24 febbraio 2022) Maxi inchiestanel calcio italiano. Ad essere coinvolti sono due deipiù noti e discussi del panorama nazionale. Si tratta di Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli. De Laurentiis Agnelli Secondo la Stampa questi sono i capi d’accusa al presidente bianconero: ” Il club bianconero avrebbe contabilizzatofittizie per 60,3 milioni di euro, grazie a 32 operazioni.“ “Nei valori dei singoli trasferimenti sarebbe stato indicato un corrispettivo superiore al reale in attuazione di un unico disegno finalizzato a commettere le condotte illecite ascritte al cda della società” . Per quanto riguarda Aurelio De Laurentiis, invcece, ecco quali sarebbero i suoi illeciti: “Nell’affaire Osimhen, sono rientrati quattro professionisti valutati circa 20 milioni di euro: Orestis Karnezis (5,1 milioni), Luigi ...

