Ius soli, a Bologna 11 mila bambini avranno la cittadinanza italiana (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Via libera del Consiglio comunale di Bologna sullo Ius soli presentato dal consigliere Siid Negash della lista “Matteo Lepore Sindaco”. Il documento è stato approvato con 26 voti favorevoli. 3 voti contrari della Lega e 8 non votanti, esponenti di Fratelli d'Italia, di “Bologna ci piace” e Forza Italia. Cosa prevede L'ordine del giorno approvato impegna il Consiglio comunale a introdurre nello Statuto del Comune di Bologna il riferimento al principio dello Ius soli e a conferire la cittadinanza onoraria ai minori nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti a Bologna o nati all'estero ma che hanno completato almeno un ciclo scolastico o di formazione italiano. Festa della cittadinanza Il provvedimento impegna il sindaco a promuovere ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Via libera del Consiglio comunale disullo Iuspresentato dal consigliere Siid Negash della lista “Matteo Lepore Sindaco”. Il documento è stato approvato con 26 voti favorevoli. 3 voti contrari della Lega e 8 non votanti, esponenti di Fratelli d'Italia, di “ci piace” e Forza Italia. Cosa prevede L'ordine del giorno approvato impegna il Consiglio comunale a introdurre nello Statuto del Comune diil riferimento al principio dello Iuse a conferire laonoraria ai minori nati in Italia da genitori stranieri regolarmente soggiornanti ao nati all'estero ma che hanno completato almeno un ciclo scolastico o di formazione italiano. Festa dellaIl provvedimento impegna il sindaco a promuovere ...

SkyTG24 : Ius soli, a Bologna 11 mila bambini avranno la cittadinanza italiana - matteosalvinimi : Per il sindaco PD di Bologna lo Ius Soli per stranieri è una priorità. Non per la Lega. No comment… - CEustacchi : RT @LucioMalan: Le priorità del PD: carcere per chi si oppone all’indottrinamento gender, eutanasia, ius soli, droga. Il resto può aspettar… - Castrese7 : RT @SkyTG24: Ius soli, a Bologna 11 mila bambini avranno la cittadinanza italiana - statussquatter : RT @SkyTG24: Ius soli, a Bologna 11 mila bambini avranno la cittadinanza italiana -