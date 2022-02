“Avevo 16 anni”: una vita di paura. “Nadia” e i 33 anni di stalking (Di martedì 22 febbraio 2022) La storia di Nadia (un nome fittizio che ne protegge l’identità) è iniziata come quella di una qualsiasi ragazzina di 16 anni. Fino a quando nel suo gruppo di amici è entrato un ragazzo più grande di lei, che in poco tempo si è trasformato nel suo incubo più grande: quel ragazzo è diventato il suo stalker, che l’ha terrorizzata per ben 33 anni. Ora, però, è finalmente libera: l’uomo è stato arrestato e si trova in carcere. “Non mi sembra vero. Cammino per strada senza guardarmi le spalle, di notte dormo e sono libera di muovermi senza aver paura. Sognavo questo momento da 33 anni e adesso che è arrivato quasi mi ci perdo in tutta questa libertà. Quell’uomo mi ha cambiato la vita. Ho vissuto il tempo della mia adolescenza e della mia ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 22 febbraio 2022) La storia di(un nome fittizio che ne protegge l’identità) è iniziata come quella di una qualsiasi ragazzina di 16. Fino a quando nel suo gruppo di amici è entrato un ragazzo più grande di lei, che in poco tempo si è trasformato nel suo incubo più grande: quel ragazzo è diventato il suo stalker, che l’ha terrorizzata per ben 33. Ora, però, è finalmente libera: l’uomo è stato arrestato e si trova in carcere. “Non mi sembra vero. Cammino per strada senza guardarmi le spalle, di notte dormo e sono libera di muovermi senza aver. Sognavo questo momento da 33e adesso che è arrivato quasi mi ci perdo in tutta questa libertà. Quell’uomo mi ha cambiato la. Ho vissuto il tempo della mia adolescenza e della mia ...

